Bari, Claudio Baglioni vince perché dopo 50 anni è ancora "Al Centro" della musica italiana

BARI - 50 anni di carriera in 3 ore di musica dal vivo, con un tris di date pugliesi in un PalaFlorio completamente sold out, così come il resto del tour in tutta Italia: sono questi i numeri di Claudio Baglioni, che con il suo show Al Centro (non si può definire solo un 'concerto') sta collezionando l'ennesimo successo dopo mezzo secolo di melodie indimenticabili. Uno spettacolo a 360 gradi in tutti i sensi: il grande palco disposto in mezzo, per far sì che il pubblico possa letteralmente 'abbracciare' l'artista, 21 musicisti e 26 performer di altre discipline - da ballerini ad acrobati - con lui in scena, e tutti i suoi più grandi successi eseguiti in rigoroso ordine cronologico. La scaletta (la trovate alla fine dell'articolo, ndr.) parte con Questo Piccolo Grande Amore, e immediatamente i fan - di tutte le età - si scatenano, le ragazzine cantano a squarciagola con le nonne, qualcuna più coraggiosa dagli spalti grida: «Claudio, ti amo!».

Lui, in camicia e gilet Ermanno Scervino, regala poche parole e tanta musica: tre ore filate senza pause, voce limpida e pulita, come se il tempo non fosse mai passato. E lo spettacolo, che racconta 50 anni di musica in maniera moderna e poliedrica, parla anche un po' barese. Il lighting designer del tour, infatti, è Carlo Pastore, di Bari, che abbiamo intercettato prima del concerto e ci ha svelato qualche retroscena tecnico: «Questo show è una sfida. Non c'è un backstage, i performer entrano ed escono da due rampe laterali. Il lavoro del lighting designer è quello di vestire il palco con le luci, tenendo presente la scenografia, il racconto, è come disegnare un quadro». Un lavoro, come conferma Carlo, che lavora con Claudio dal 2009, molto minuzioso, e la resa dal vivo è perfetta, con laser, giochi di luci e proiezioni che rendono tutto ancora più spettacolare.

Perché diciamocelo: Claudio Baglioni è uno di quegli artisti che accontenta tutti a prescindere, da 50 anni. Ha un ventaglio di successi così variegato che sarebbe stato facile per lui proporre una scaletta del genere con uno show 'classico', con lui protagonista sul palco, accompagnato dalla band e dalle voci dei suoi innumerevoli fan. Ma la grandezza di Claudio, ciò che lo fa andare avanti da mezzo secolo senza intoppi, sta nel non "abbassarsi" mai, nello stare al passo coi tempi, nell'alzare sempre l'asticella. E questo spettacolo, che vanta la regia di Giuliano Peparini, è pienamente in linea con le tecniche dei grandi show del 2018. Tra funamboli, coreografie pazzesche, esecuzioni perfette di brani senza tempo, Baglioni vince ancora perché è sempre "Al Centro". Al centro del cuore del suo pubblico, mai scontento, perché gli italiani (e non solo) amano ancora le 'canzoni vere', orecchiabili, romantiche, con un ritornello da cantare. E perfino i più giovani, che all'inizio della sua carriera non erano neanche nei pensieri dei loro genitori, intonano a squarciagola "Sarà una nuova età", il ritornello di Cuore di Aliante, successo del 1999. Una nuova età dei fan di Claudio, generazioni che si rinnovano continuamente e continuano a fare di lui uno dei miti immortali della musica italiana.

SCALETTA DEL CONCERTO

Questo piccolo grande amore

Porta Portese

Quanto ti voglio

Con tutto l’amore che posso

Amore bello

W l’Inghilterra

Io me ne andrei

E tu…

Poster

Sabato pomeriggio

Quante volte

Solo

Un po’ di più

E tu come stai?

I vecchi

Ragazze dell’est

Via

Strada facendo

Avrai

Uomini persi

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Notte di note note di notte

E adesso la pubblicità

La vita è adesso

Acqua dalla Luna

Mille giorni di te e di me

Noi no

Io sono qui

Le vie dei colori

Cuore di aliante

Sono io

Tutti qui

Con voi