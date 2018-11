Bari, il divieto di svolta vale per i cittadini non per i vigili

BARI - Siamo nel quartiere Carrassi di Bari, all’angolo tra via Ugo La Malfa (una traversa di corso Alcide de Gasperi) e via Falcone e Borsellino. In quel punto la svolta a sinistra è vietata, tanto che di norma le pattuglie di vigili si appostano con il Telelaser su via Falcone e Borsellino per multare gli automobilisti. Ma per una pattuglia motociclista della polizia locale di Bari quel divietò evidentemente non vale: svoltano a sinistra e poi si fermano tranquilli sul viale.