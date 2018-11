Tuffo fuori stagione a Bisceglie, ma il refrigerio è tra i liquami

BISCEGLIE (Bt) - Le immagini di questo video non risalgono all'estate scorsa, ma a questa mattina, 6 novembre 2018: due ragazze, per trovare refrigerio in un autunno più caldo del solito, fanno il bagno nel mare, sulla seconda spiaggia. Sono ignare, però, del fatto che nell'acqua ci siano liquami fuoriusciti dai tombini, che a causa della pendenza della strada scorrono nelle caditoie dell'acqua piovana, finendo direttamente in mare. L'episodio è stato denunciato su Facebook grazie alle immagini di Cesare Consueto, ex operaio addetto alle manutenzioni delle fogne, che ha immortalato il tutto. Il 6 novembre in Puglia c'è chi fa ancora il bagno.. fra i liquami!