Casellati: «Per Matera il 2019 sarà una grande sfida»

MATERA - «Credo che tutti siano pronti per questo grande evento del 2019 e mi sembra che ci sia una grande possibilità di sviluppo di carattere economico»: lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al termine di due incontri che si sono tenuti nella prefettura di Matera sui temi della Capitale europea della Cultura. «Mi auguro che - ha aggiunto - i giovani e le nuove generazioni sappiano cogliere questa occasione per intraprendere qui».

Secondo Alberti Casellati, «il 2019 può offrire la possibilità ai nostri cervelli, che hanno dimostrato ovunque la capacità di intraprendere, di essere qui a lavorare e di mettere in campo - ha concluso - i loro talenti». (Video Genovese)

La situazione infrastrutturale in vista di Matera Capitale europea della Cultura 2019 «non è ottima». Così aggiunge il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati: «Mi sembra che ci sia un ottimismo nel vedere la possibilità di superare anche questa difficoltà. Vediamo se un pò alla volta si riuscirà a colmare questo deficit infrastrutturale che non è soltanto qui, ma in gran parte d’Italia».

«Guardando al lato positivo di questa situazione - evidenzia il presidente del Senato - la distanza da Bari non è grandissima e forse implementando le navette di collegamenti si può dare a Matera la possibilità di avere una migliore espansione turistica. Credo comunque che ci siano tutte le premesse perché il 2019 sia un grande successo».