La nuova Via Sparano, più bella prima o dopo i lavori? Le opinioni dei baresi

Non ci sono dubbi: con una percentuale del 57%, i baresi hanno votato per il nuovo look di via Sparano, all'interno del sondaggio che abbiamo lanciato qualche giorno fa per chiedere ai lettori del nostro sito quale fosse la versione migliore della via dello shopping di Bari, se prima o dopo i lavori. La 'nuova' via Sparano piace ai cittadini: è grande, ariosa, i lavori sono ancora in corso ma - è il caso di dirlo - la "strada" sembra essere quella giusta. Abbiamo deciso quindi di verificare «sul campo» questa tendenza andando a chiedere a chi ama passeggiare in centro cosa ne pensa di questo nuovo look del capoluogo pugliese. I risultati coincideranno con quelli del sondaggio?