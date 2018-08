In volo con destinazione a sorpresa: l'aereo atterra in Puglia

BARI - Un viaggio senza destinazione: è l'idea che ha avuto Wizzair per sorprendere i suoi clienti proponendo un volo al "buio" con una meta a sorpresa. Sono centinaia i passeggeri che hanno aderito alla promozione della compagnia aerea avviata dal 28 giugno al 13 luglio. Chi ha avuto il piacere di partecipare alle selezioni online del vettore, ha ottenuto un premio-viaggio della durata di due giorni. Con partenza da Londra, i passeggeri armati di bagagli e macchine fotografiche sono saliti sul velivolo alla volta di una destinazione sconosciuta. Unica regola: postare più materiale possibile su Instagram e sui vari social network. Una volta aperti i portelloni dell'aeromobile gli intrepidi turisti si sono ritrovati in Puglia, precisamente nell'aeroporto di Bari Palese. Ecco il video con le loro reazioni mentre girovagano per le città più belle della nostra regione. Un giro a Polignano a Mare e una passeggiata nel centro storico di Bari e via. Si riparte alla volta di Londra. Un'iniziativa questa che ha riscosso molto successo.