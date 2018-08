Controlli antidroga in Piazza Umberto, arrestato gambiano. Identificato senegalese che era stato espulso dall'Italia

Un gambiano di 20 anni è stato arrestato e altri due connazionali 23enni sono stati denunciati ieri a Bari dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di marijuana nel corso di un'operazione di controllo in Piazza Umberto, nel cuore del capoluogo. Inoltre altri 4 stranieri sono stati accompagnati in questura per l'identificazione ed è stato trovato un senegalese di 28 anni su cui pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Questura dell'Aquila.

I controlli sono stati resi possibili grazie anche all'aiuto dei cani antidroga. Il 20enne gambiano è stato notato mentre lasciava cadere per terra due involucri in cellophane, tra un cespuglio e una panchina. L'uomo è stato perquisito e addosso aveva quasi 12 grammi di marijuana e 60 euro. I due 23enni sono stati trovati in possesso di buste trasparenti con 1,54 e 5,25 grammi di droga e di 45 euro.