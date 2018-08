Grottaglie, la Volante salva il bimbo e i genitori nell'auto invasa dall'acqua

Una disavventura a lieto fine per una coppia di Grottaglie che on il loro figlioletto è rimasta intrappolata nell'auto durante il violento nubifragio che si è abbattuto su Grottaglie dalle 14 alle 16.30 di giovedì. Nel video è ripreso l'intervento di salvataggio effettuato da una volante del commissariato in zona Campitelli e in via Garcia Lorca, in direzione Martina Franca. Gli agenti si ritrovano davanti a una Ford Focus sott'acqua: scendono si avvicinano e l'acqua era già entrata nell'abitacolo: per prima cosa hanno tratto in salvo il bambino che era sul seggiolino posteriore, poi hanno pensato ai due genitori. Tutti sono stati accompagnati in Commissariato.

L'equipaggio della stessa Volante, tornando nelle zone allagate, ha tratto in salvo anche il conducente di una Fiat Punto,

completamente circondata dalle acque. Dopo aver messo in sicurezza il cittadino, sempre la Volante ha prestato soccorso ad una donna che era uscita dall’abitacolo a seguito dell’inondazione e si era rifugiata in un’area completamente circondata dalle acque. La donna, in evidente stato d panico, è stata prelevata ed accompagnata in Commissariato per la dovuta assistenza.

Sempre la stessa Volante è intervenuta sulla strada provinciale 71 a circa tre km dal Comune di Grottaglie per la segnalata presenza di massi sulla sede stradale. In effetti, a causa delle inondazioni, un muro a secco delimitante le aree agricole poste sul lato destro della carreggiata, era ceduto e le pietre si erano riversate sul manto stradale e le pietre avevano invaso la strada. Sulla Strada Provinciale 83, direzione Monteiasi, un dipendente della Poste Italiane, con l’incarico di portalettere, a bordo del Piaggio Liberty 125,proprietà di Poste, nei pressi del sottopasso ferroviario, è stato investito lateralmente da un torrente di fango e acqua. L'uomo è statoi tratto in salvo.