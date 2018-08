Foggia, Pio e Amedeo mattatori per la presentazione della squadra VIDEO

Bagno di folla ed entusiasmo alle stelle allo “Zaccheria” per il Foggia Calcio, che si è presentato ai suoi tifosi a tre giorni dall’inizio del campionato di Serie B (domenica esordio casalingo contro il Carpi, alle 21). Oltre settemila i sostenitori presenti, gremite tribuna Est e tribuna Ovest. Cori e ovazioni. Passerella, sul rettangolo verde, per dirigenti, dipendenti e collaboratori del club, per staff tecnico e medico e per la squadra allenata dal tecnico Grassadonia.

Bizzarri, Tonucci, Camporese, Loiacono, Kragl, Deli e Floriano tra i calciatori più applauditi. Ovazione per mister Grassadonia, per il foggiano Galano, i bomber Iemmello e Mazzeo, il capitano Agnelli e il direttore sportivo Nember. Presentati anche gli sponsor e le nuove maglie: rossonera la prima e bianca la seconda, come da tradizione; gialla la terza. Ospiti e mattatori della serata - aperta da un’esibizione dalla band foggiana Musicomio - i comici foggiani Pio e Amedeo, grandi tifosi della formazione rossonera: i due “Emigratis” hanno scherzato con i calciatori e divertito il pubblico, fra gag e battute.