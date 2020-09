Ministro Bellanova a Foggia: «In Puglia chiediamo un rinnovamento»

«In questi giorni in Parlamento è in discussione una norma che porta a 600 milioni di euro i fondi destinati alla ristorazione, a quelle tante pizzerie e ristoranti che hanno aperto e che stanno sostenendo costi molto alti, ma anche a quelli che non hanno aperto ai quali noi vogliamo dare circa cinquemila euro di fondo perduto per acquistare prodotti che devono essere esclusivamente made in Italy». Lo ha detto la Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, parlando con i giornalisti a Foggia, a margine della presentazione della lista di Italia Viva per le prossime elezioni regionali in Puglia.

«Questo - ha aggiunto Bellanova - dà una risposta a due problemi: da un lato a quello dei ristoratori che rischiano di non aprire. E dall’altro dà una risposta alle imprese agricole, dell’agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura che hanno prodotti di eccellenza che vengono consumati soprattutto nei luoghi della ristorazione».

«Noi chiediamo un rinnovamento. Noi investiamo sulla costruzione di una nuova classe dirigente e sosteniamo con tutte le nostre forze Ivan Scalfarotto, candidato presidente alla Regione Puglia per Italia Viva: è una persona che sa cosa sono le imprese, che cosa è l'internazionalizzazione, e sa che cosa significa creare lavoro facendo investimenti giusti, sostenendo la ricerca e la innovazione». Lo ha detto a Foggia la Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, durante un incontro sulle prossime elezioni regionali.

«In Puglia - ha aggiunto - purtroppo in questi anni è stato fatto il contrario. Quando si parla di rischio di restituire le risorse all’Europa, non si valuta appieno che cosa significano i ritardi. Non c'è solo il problema di gestire le risorse dell’Europa: c'e un progetto fatto in un determinato momento e realizzato che incontra opportunità di mercato e che incontra possibilità di creare lavoro e pure di rendere più competitivo il sistema produttivo. Fatto con mesi di ritardo significa negare a quegli imprenditori spazi di mercato», ha concluso la Ministra.

«Se voi guardate bene, noi abbiamo due candidati in Puglia che stanno dall’altra parte e che sono: chi ha già fatto un’esperienza e quindi il centrodestra che noi riteniamo non affidabile, e chi come Michele Emiliano che ha dato il peggio che si poteva dare alla Puglia». Così, a Foggia, la Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova sulle prossime elezioni regionali.

«Abbiamo - ha aggiunto - anche il Movimento 5 Stelle che è l'altra faccia di Michele Emiliano perché gioca con il populismo. Il nostro obiettivo, con Ivan Scalfarotto candidato alla presidenza della Regione Puglia per Italia Viva - ha proseguito - è di costruire una nuova classe dirigente per questa regione, perché gli altri hanno fatto solo riciclo. Il governo regionale in questi cinque anni ha preso il personale politico che era già decotto nei propri settori di appartenenza, che non aveva più spazio nei partiti di provenienza, e gli ha dato incarichi. E in questo modo - ha concluso la Ministra - ha comprato il consenso».

(video Maizzi)