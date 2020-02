Papa a Bari: il viaggio in treno dei fedeli dal Gargano partiti alle 3 di notte

Si chiama Il treno del Papa, è partito questa notte alle 3.40 da Ischitella, nel Foggiano, e riparte da Bari alle 14.47 per essere nuovamente nel paese del Gargano alle 17.32. È il treno messo a disposizione da Ferrovie del Gargano per questo giorno speciale, con un viaggio unico che si ripete solo oggi, domenica 23 febbraio, in occasione della visita del Pontefice nel capoluogo pugliese.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, aveva sottolineato che «grazie al lavoro dell’assessore Giannini e delle Ferrovie del Gargano abbiamo questo collegamento diretto. Il mio sogno è collegare direttamente sia l’aeroporto di Foggia sia l’aeroporto di Bari con il Gargano, ed è questo il progetto al quale stiamo lavorando».

«Questa è una dimostrazione - aveva rilevato il direttore di esercizio delle Ferrovie del Gargano, Daniele Giannetta - perché gli sforzi fatti dalla società e dalla Regione per rendere interoperabile prima Ferrovie del Gargano, e poi il resto della rete pugliese, serviranno anche al turismo».