Caporalato, fermato 40enne: sfruttava 15 braccianti per raccolta pomodori

La polizia e i carabinieri di San Severo (Fg) hanno arrestato ieri, in flagranza di reato, un 40enne, Drissa Diawara, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento dell'auto di servizio. Gli agenti durante un controllo hanno individuato alcuni braccianti extracomunitari che raccoglievano pomodori nei campi e hanno effettuato qualche giorno di riprese video per ricostruire la loro giornata tipo: l'attività lavorativa cominciava alle 6 del mattino, i braccianti venivano portati nei campi a bordo di un furgone bianco fatiscente, senza finestrini. Diawara conduceva il mezzo e controllava l'attività lavorativa. Ieri il furgone è stato bloccato dagli investigatori: a bordo c'erano 15 braccianti, il 40enne è sceso e si è dato alla fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Fermato, ha opposto resistenza con calci e pugni. Alcuni braccianti sono stati portati in Questura, dove hanno fornito dettagli importanti che accuserebbero l'uomo di caporalato.