Barletta, le campane suonano l'inno d'Italia per gli azzurri in campo

Barletta - Il suono delle campane da sempre racconta quello che sta accadendo. A Barletta, in questo momento di attenzione e tifo nei confronti della nazionale italiana di calcio impegnata negli Europei, dalla parrocchia Santa Lucia arriva uno speciale augurio ogni qualvolta la nazionale di Mancini scende in campo. L'idea è del parroco don Vito Carpentiere: le campane suonano a distesa l'inno di Mameli. Un modo per ricordare a tutti di tifare per gli azzurri.