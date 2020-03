Trani, pipistrelli essiccati «stesi» sul balcone

TRANI - Polizia locale, forze dell’ordine, Asl ed Amiu in azione in corso Manzoni, chiuso nel tratto compreso fra via Ragazzi del ‘99 e piazza Dante, per un intervento al primo piano di uno stabile, sul cui balcone era presente uno stendino con animali in essiccazione appesi ad esso, apparentemente pipistrelli. In quell’appartamento abita una famiglia asiatica.

Intorno alle 12 il balcone è stato bonificato insieme con l’intero appartamento. Secondo quanto ha riferito il sindaco, Amedeo Bottaro, «la natura degli animali appesi in essiccazione a quello stendino deve essere ancora verificata. Di certo, è una pratica alquanto inusuale che non mancherà di approfondimenti».



Non è da escludere un analogo intervento presso un'altra abitazione in città, oggetto di identica segnalazione.