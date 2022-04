Expolevante a Bari: il ritorno è un successo, code all'ingresso

BARI - Dopo dieci anni, torna a Bari, organizzata da Nuova Fiera del Levante, Expolevante. L’appuntamento è iniziato ieri e terminerà lunedì 25 aprile, ma ad oggi già si registra un grande successo. Sono tantissimi i baresi in coda fuori dalla Fiera per accedere agli spazi espositivi.

Si tratta di cinque giorni dedicati al tempo libero, allo sport e alla smart mobility, in cui ci sarà spazio per un importante segmento espositivo: quello dedicato all’arredo degli spazi esterni con «Externa», il salone nazionale più importante dedicato all’outdoor living, che sarà allestito in un ampio padiglione.

Lo Sport sarà il grande protagonista della tradizionale campionaria dedicata al tempo libero con attrazioni ed eventi dedicati a tutta la famiglia. Da quelle amatoriali a quelli agonistici che godranno del patrocinio del CONI. Ci saranno aree dedicate al fitness, all’esposizione di auto d’epoca, al mondo degli animali da compagnia e alle nuove tecnologie di mobilità sostenibile. Gli spettacoli dal vivo e le grandi attrazioni per tutte le età, saranno poi un elemento importante per la manifestazione, insieme alle golosità del cibo di strada (il più famoso street food) che rappresentano una parte importante della tradizione della nostra terra.

«Expolevante sarà l’occasione per tornare a far festa - afferma il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi - per ritrovarsi tutti insieme, famiglie e comitive di amici, a passeggiare tra i padiglioni e gli stand ricchi di attrazioni. Un momento di relax, ma soprattutto, quest’anno in particolare, un’occasione per dimenticare i sacrifici fatti a causa della pandemia. La fiducia e l’ottimismo saranno gli ospiti d’eccezione di questa fiera che torna per regalare, agli amanti della vita all’aria aperta, tante novità ed offerte vantaggiose». Expolevante si presenta nella sua versione Post-Millennial, come una fiera dal carattere dinamico e vivace, grazie ad un format innovativo che supera il concetto fieristico di pura esposizione, e coinvolge in maniera attiva i visitatori.

MUSICA IN FIERA

Torna la musica live alla fiera del levante di Bari, con «EXTERNA MUSIC LAB», festival dedicato agli artisti e band emergenti con l'obiettivo di riportare attenzione sul tessuto artistico musicale pugliese. Il contest che si svolge in concomitanza con l’Expo Levante prevede una competizione tra canzoni inedite, e il vincitore avrà la possibilità di far produrre, promuovere e distribuire un brano con importanti realtà del panorama discografico nazionale.