La Pasquetta dei baresi: c'è chi va a Pane e Pomodoro e chi a Mercadante

BARI - Il tempo incerto a Bari non ha frenato la voglia di festeggiare la Pasquetta: sono tantissimi i baresi che con lo spuntare del sole hanno deciso di fare una piccola gita fuori porta. Tra chi preferisce la Foresta di Mercadante a Cassano e chi, nonostante il vento forte, va in spiaggia a Pane e Pomodoro, nessuno ha rinunciato allo spuntino fuori dalle mura di casa. Tavole imbandite, pic nic e panini in riva al mare. In provincia di Bari l'obiettivo è quello di passare una giornata diversa. Ecco le immagini del nostro reporter Donato Fasano in giro tra colline e spiagge cittadine.