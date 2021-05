Coda chilometrica sulla Ss16: auto bloccate per un incidente all'uscita dopo Cozze: macchina in fiamme

BARI - A seguito di un incidente avvenuto poco fa sulla Ss16 in direzione Sud a Bari, poco prima dell'uscita per Cozze, dove un'auto è andata a fuoco si è creata una coda chilometrica. Le vetture sono ferme incolonnate nel traffico. Come mostrano le immagini, segnalateci da una lettrice, la situazione è paradossale: 2 minuti di video in cui gli autisti disperati scendono dalle vetture per capire cosa stia accadendo, scene a cui non siamo più abituati dopo il periodo di lockdown. Si raccomanda prudenza. Sul posto la polizia e il 118.