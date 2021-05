Palo, auto in corsa contro la pompa di benzina: scoppia l'incendio

BARI - Con l'auto in corsa contro la pompa di benzina, poi le fiamme. Momenti di paura verso l'una della scorsa notte, alla stazione di servizio Q8 sulla Palo-Bitonto, in territorio di Palo. Una Fiat Panda è stata lanciata a tutta velocità contro la struttura. Ne è seguito un incendio, non si sa se appiccato deliberatamente dagli autori del gesto oppure causato dall'impatto. Sono in corso le indagini per risalire agli autori e al movente. Le forze dell'ordine hanno acquisito i fotogrammi dell'impianto di videosorveglianza. Ecco le immagini spettacolari.