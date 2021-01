Valenzano, bimbo affetto da SMA, scatta gara di solidarietà sui social: «Aiutiamo il piccolo Paolo»

BARI - Un bimbo di 15 mesi di Valenzano è affetto da Sma: ma la famiglia non riesce a comprare il farmaco che potrebbe aiutarlo a migliorare le sue condizioni. E così che scatta la gara di solidarietà sui social per aiutare il piccolo Paolo. Ad avviare il tam tam su Facebook ci pensa una pagina nata per raccontare la sua storia, e sostenere una raccolta fondi avviata dalla famiglia.

Paolo ha 15 mesi, ed è affetto da Sma di tipo 1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale, diagnosticata quando aveva un mese di vita. La sua storia è raccontata in un video, che inizia con i baci del fratellino Francesco il primo ottobre del 2019: giorno in cui Paolo è venuto al mondo.«Esiste un farmaco che può aiutarlo a migliorare le condizioni di vita: si chiama Zolgesma. Il farmaco è passato approvato in Europa e all’estero fino ai 21 chili di peso ed entro i 2 anni di età. In Italia, però, è stato approvato fino ai 6 mesi. Per favore, aiutate il piccolo Paolo, non c'è più tempo», si spiega nel video.

Al momento, in poco più di 24 ore, sulla piattaforma gofundme, 645 donatori hanno raccolto 17.566 €. «Voglio ringraziarvi per le donazioni con il cuore – ha scritto Paolo sui social, questa mattina, per mano di mamma e papà -. Spero di arrivare presto al mio obiettivo e di poter finalmente stare meglio”. Un obiettivo ancora molto lontano. Per raggiungerlo, serve davvero l’aiuto di tutti».