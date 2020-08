Bari, pista ciclabile «pericolosa»: le auto la attraversano. Polemica sul web

I lavori per la nuova pista ciclabile sotto al faro di San Cataldo, a Bari, non sono ancora terminati, ma la segnaletica orizzontale già c'è, e - categoricamente - non viene rispettata dalle auto, che letteralmente 'attraversano' la pista ciclabile che taglia in due la carreggiata. Lo si vede bene in questo video, pubblicato sul gruppo Facebook 'La voce di Marconi-San Girolamo-Fesca': mancano ancora le fioriere e i divisori per segnalarla e delimitarla, ma è già stata disegnata, e qualcuno la percorre, compresi gli automobilisti, che in quella zona dovrebbero mantenere un limite di velocità di 10km/h. Pioggia di polemiche sui social, da chi lamenta 'Avrebbero potuto prima finire i lavori, e poi disegnare la pista', a chi ha paura di percorrerla dato il pericolo.