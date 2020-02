Altamura, producevano alcool da contrabbando: scoperta fabbrica clandestina

BARI - La Guardia di Finanza di Altamura ha scoperto una vera e propria fabbrica clandestina per la produzione di alcool, completa di ogni apparecchiatura e perfettamente funzionante.

Le Fiamme Gialle da diverse settimane controllavano i movimenti di un soggetto trentottenne altamurano sospettato di fabbricare clandestinamente alcool e bevande alcoliche - noto alle Forze dell’ordine, in quanto gravato da numerosi precedenti di polizia, tra l’altro, per ricettazione, reati tributari, furto, appropriazione indebita e truffa - attraverso mirati pedinamenti volti a individuare i mezzi utilizzati per gli spostamenti effettuati, i luoghi frequentati nonché le persone incontrate.

Gli sforzi investigativi sono stati premiati quando le Fiamme Gialle altamurane, avendo acquisito evidenze sull’esistenza della fabbrica abusiva in una contrada di Altamura, hanno deciso di effettuarvi una perquisizione di iniziativa a seguito della quale hanno rinvenuto: un alambicco di grandi dimensioni costruito artigianalmente (caldaia per la distillazione), collegato, mediante un tubo, ad una serpentina di raffreddamento; un deflemmatore (sistema di raffreddamento); un bruciatore posto sotto l’alambicco, alimentato da una bombola a gas; un contenitore in metallo nel quale confluiva acqua di raffreddamento proveniente da n. 3 cubotti in plastica trasparente della capacita di 1.000 litri cadauno; un termometro laser; un densimetro; un contenitore metallico della capacità di 200 litri e bottiglie contenenti complessivamente 242 litri di alcool di contrabbando, nonché altri recipienti (comprensivi di tappi) e bombole a gas vuoti.