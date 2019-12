Bari, incivili in azione: con i botti danno fuoco ai cassonetti

BARI - Assieme ai festeggiamenti per il Natale, puntuali come ogni anno ecco che arrivano gli incivili. Qualcuno per diletto o per stupidità ha lanciato dei botti all'interno dei cassonetti: il risultato sono bidoni in fiamme per le strade di Bari e chiamate a ripetizione per i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme nel giro di pochi minuti. Il video dell'operazione dei vigili del fuoco è stato postato su Facebook.