Gioia del Colle: Ivan Cottini, ballerino con la sclerosi multipla, danza in hotel per i fan rimasti fuori dai Magna Grecia Awards

Si è svolta ieri, 25 luglio, a Gioia del Colle (Ba) la cerimonia dedicata al Magna Grecia Awards, i premi che vengono consegnati alle eccellenze italiane che si sono contraddistinte durante l’anno per le loro attività nell’ambito della comunicazione sociale, civile e culturale, e che credono nella bellezza della vita. Tra i sei premiati (Cristina Chiabotto, Francesca Fialdini, Andrea Caschetto, Klaus Davi e Alessio Viola), c'era anche Ivan Cottini, il ballerino "scoperto" da Maria de Filippi di ‘Amici’, perché lotta e balla nonostante sia costretto sulla sedia a rotelle a causa della sclerosi multipla. Ieri sera sul palco, dopo essersi esibito anche nella finalissima di Ballando con le Stelle, Ivan ha ballato davanti ai 350 presenti. Ma dal momento che in tanti erano rimasti fuori, ha deciso di riproporre l'esibizione anche in hotel, in modo da poter diffondere ancora di più il suo messaggio di forza. Tanta gente, quindi, tra cui persone malate, ha potuto vedere Cottini "all'opera": ecco il video dell'esibizione