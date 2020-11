«Fuori tempo»: nuovo singolo per la barese Nathalie, ispirata da un incontro speciale

Si chiama 'Fuori Tempo' ed è il nuovo singolo di Nathalie (nome completo Nathalie Noemi Bruno), giovane cantautrice barese, viso pulito, voce cristallina e grande energia. Un brano scritto in due giorni, di getto, grazie a una persona speciale che ha incontrato e l'ha ispirata. Nathalie, che si sta facendo conoscere nel circuito di concorsi e masterclass a livello regionale e non solo, racconta di avere da sempre la passione per la musica. Ha cominciato scrivendo canzoni in inglese, per poi spostarsi sull'italiano da un paio d'anni. Tra le sue esperienze didattiche e formative rientrano gli incontri con Cheryl Porter, Loretta Martinez, Enzo Campagnoli, Marco Rinalduzzi. Accanto alla passione del canto, c'è quella della scrittura: Nathalie infatti ha pubblicato un libro, 'Ali di vetro. Battiti di resilienza', in cui racconta l'importanza della musica quando si affrontano momenti bui nella vita, uscito per Scatole Parlanti.