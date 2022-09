«ThisEngland», la pandemia e le strategie per contrastarla del premier Boris Johnson

Sui titoli di testa appare la scritta: un’opera di finzione tratta da eventi reali ma ThisEngland, dal 30 settembre in streaming su Sky e Now, è di più: una serie sorprendente di agghiacciante attualità su Boris Johnson e la sua gestione della pandemia. Un ritratto personale e pubblico dell’ex premier britannico, interpretato magnificamente da Kenneth Branagh e diretto da Michael Winterbottom. Che incomincia con il suo avvento, dopo essere stato sindaco di Londra per due mandati. La prima cosa di cui si occupa è la Brexit, con uno dei tanti slogan (e promesse) che guideranno la sua comunicazione, ottiene il risultato di far uscire la Gran Bretagna dall’Unione Europea. Circondato da uno staff ben addestrato, Johnson si appresta a cavalcare la vittoria che ahimè coincide con i fatti di Wuhan, la prima ondata di Covid-19. Dal racconto di Winterbottom viene fuori un personaggio sconcertante, arrogante e razzista, che nonostante il dilagare del virus ripete: non c’è nulla da temere, basta lavarsi bene le mani. I test, in mancanza di tamponi, sono fatti solo a persone con sintomi, i casi aumentano e gli scienziati guardano preoccupati all’Italia. L’immunità di gregge e i risultati di tanta superficialità li conosciamo. Il «come» forse no. Le sue battute passeranno alla storia. Donne? Pupe sexy. Gay? Sodomiti in canottiera. L’Islam? La più crudele e settaria di tutte le religioni per la sua intolleranza. Winterbottom, che ha co-sceneggiato la serie, si è avvalso della consulenza di Tim Shipman, redattore del Sunday Times e delle testimonianze di persone che hanno lavorato con lui o al Dipartimento di salute o negli ospedali.