Marinelli e Leone per «Diabolik» dei Manetti bros.

Prima tv su Sky per Diabolik, dei Manetti bros., in onda domani (2 maggio) alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su Now e disponibile on demand.

Trasposizione di uno dei più celebri fumetti italiani, creato da Angela e Luciana Giussani, l’adattamento cinematografico dei Manetti bros. vede protagonisti Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea che impersona l’ispettore Ginko. Con loro anche Alessandro Roia nel ruolo di George Caron, Serena Rossi in quello di Elisabeth e Claudia Gerini che interpreta la Signora Morel.

La trama. Siamo a Clerville, Anni Sessanta. Diabolik, ladro avvolto di nero, dallo sguardo fulminante, privo di scrupoli e di cui nessuno conosce la vera identità, ha portato a segno un altro colpo, sfuggendo anche questa volta con i suoi abili trucchi agli agguati della polizia. Intanto in città c’è grande attesa per l’arrivo di Lady Kant, affascinante ereditiera che porta con sé un famoso diamante rosa.

Il gioiello, dal valore inestimabile, non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di impadronirsene, rimane però ammaliato dal fascino irresistibile della donna.

Ma ora è la vita stessa del Re del Terrore a essere in pericolo: l’ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato finalmente il modo di stanarlo e questa volta Diabolik non potrà salvarsi da solo. Inizia così la storia oscuramente romantica tra Diabolik ed Eva Kant.

Un sodalizio e un amore che faranno da sfondo a mille pericolose avventure.[red.spett.]