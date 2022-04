Quarta tappa «da crociera» per Battiti Live

Oggi su Italia 1 alle ore 21,20 verrà trasmesso il quarto appuntamento con «Battiti Live - Presenta MSC Crociere - Il Viaggio della Musica», l’evento musicale itinerante organizzato su una nave MSC Crociere. Il viaggio, condotto da Elenoire Casalegno e dalla iena Nicolò De Devitiis, toccherà il porto di Marsiglia. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Musica che ovviamente sarà sempre la grande protagonista di Italia 1 che, insieme a Battiti Live e a R101, Radio 105 e Radio Norba, firma questo nuovo format itinerante in partnership con MSC Crociere.

«MSC Battiti Live 2022» con gli artisti di Battiti Live è tornata un po’ prima del solito con questa versione itinerante sulla nave, il 31 marzo scorso per la prima tappa. Un appuntamento musicale che ha toccato quattro porti del Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

La coppia - inedita come questo format - Casalegno e De Devitiis è apparsa da subito molto affiatata e coinvolgente. Ma chi sono i cantanti che vedremo nella puntata di stasera su Mediaset che si può vedere anche sull’app MediasetPlay? Davvero tanti. Fra i quali Sangiovanni, Elodie e Achille Lauro, Annalisa, Giusy Ferreri, Fred De Palma, con lo statunitense Justin Quiles, Mr Rain, Sottotono, Folloya, ex Dear Jack, i Room 9, Riki, Tecla, Aka 7even, Deddy e Berna, e dal fronte internazionale Ofenbach, Sophie and the Giants, Alice Merton e Darin.

E quanti hanno ancora infiammato di musica la nave: Fedez, Irama, La Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari, Kungs, Dargen D’Amico, The Kolors, Sophie and the Giants, Federico Rossi, Gué Pequeno e tanti altri.