Pugni, cuore e tormenti nel secondo capitolo della saga di Rocky Balboa

Il pugile più famoso del cinema torna questa sera su Italia 1 (ore 21.20) con il secondo capitolo della saga: Rocky II, film del 1979, diretto, sceneggiato e interpretato da Sylvester Stallone, vero e proprio only one man della pellicola. Giudicato da molti come il più riuscito episodio della serie - nonostante i tre Oscar vinti dal primo - il film porta a definitiva maturazione la parabola del pugile ispirato a Chuck Wepner, il semisconosciuto boxeur bianco che si trovò, nel 1975, a sfidare il campione del mondo Muhammad Ali (grande fan dello «Stallone italiano») mettendolo in difficoltà. Allo stesso modo, il protagonista, dopo aver combattuto e perso (ai punti) con il re dei pesi massimi Apollo Creed (Carl Weathers) si prepara ora alla rivincita tra tormenti interiori, allenamenti memorabili e infiniti scambi di colpi sul ring. Non casualmente, dopo le prime disordinate improvvisazioni la successione dei pugni nel combattimento fu messa nero su bianco nei minimi dettagli e diventò un vero e proprio copione da interpretare.

Pochi sanno che, originariamente, il combattimento finale avrebbe dovuto aver luogo al Colosseo di Roma, idea piuttosto complessa e costosa da realizzare che fu abbandonata in corso d’opera. Tra le scene più celebri della pellicola l’arrivo di Rocky al Museum of Art di Philadelphia scortato da circa 800 bambini – reclutati dalle scuole della città americana - sulle note dell’immortale colonna sonora «Gonna Fly Now».