Carenze igienico-sanitarie, sospesa attività ad un ristorante della provincia di Taranto

TARANTO - Gravi carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate in un noto ristorante della provincia di Taranto. I Carabinieri del Nas di Taranto hanno eseguito un'attività ispettiva congiunta con il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) del Dipartimento di Prevenzione della Asl tarantina. Nel corso dell’ispezione sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie strutturali dovute alla mancanza di opere di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria in violazione alle normative specifiche del settore, determinando la non corretta prassi igienico-sanitaria così come previsto dal manuale di autocontrollo alimentare (HACCP). Il Direttore del Sian della Asl di Taranto, quindi, ha disposto la sospensione dell’attività di ristorazione fino all’eliminazione delle criticità riscontrate. Il valore della struttura si aggira intorno a 500mila euro. Al legale responsabile è stata contestata la sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

Controlli finalizzati alla tutela del consumatore anche in un supermercato di Martina Franca. I militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo 25 kg di carni non sottoposti al piano della tracciabilità (provenienza, etichettatura, luogo di produzione ecc.). È stato evitato che gli alimenti fossero commercializzati in maniera non conforme alle normative di settore. Comminata la sanzione amministrativa pari 1.500 euro. In entrambi i casi, i titolari sono stati segnalati all’Autorità amministrativa competente.