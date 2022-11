Individuati 19 lavoratori «in nero» nel Tarantino

MANDURIA - Ben 19 lavoratori "in nero" e la posizione di altri 20 sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito una serie di interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza economico-finanziaria nel territorio di propria competenza, comprensivo dei Comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Torricella. All’esito di tali controlli, i finanzieri manduriani hanno individuato 19 lavoratori “in nero”. Inoltre, sono in fase di esecuzione specifici accertamenti finalizzati a verificare la regolarità dell’assunzione di ulteriori 20 lavoratori. Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico, perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e determina una competizione sleale con le imprese oneste.