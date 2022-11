Maltratta e lancia un telefono in testa alla moglie, ferendola: arrestato 73enne a S.Giorgio Jonico

TARANTO - I carabinieri di San Giorgio Jonico (Taranto) hanno arrestato in flagranza di reato un 73enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie. Tutto è nato dall’ennesima lite tra i coniugi durante la quale l’uomo ha colpito la consorte con un telefono cellulare, provocandole lesioni alla testa. Il 73enne, secondo quanto dichiarato dalla donna in denuncia, avrebbe da tempo assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi, mai denunciati per preservare la serenità dei figli. La vittima è stata sottoposta alle cure mediche presso il presidio sanitario di Manduria, ma non ha voluto fare ricorso al centro antiviolenza. L'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in un'altra abitazione di sua proprietà, fuori dal Comune di San Giorgio Jonico, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.