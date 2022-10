Taranto, fallimento di «D’Addario auto» chiesto il processo per 13 indagati

TARANTO - Un buco da 27 milioni di euro quello contestato a Enzo D’Addario, imprenditore tarantino e per un periodo patron del Taranto calcio per il quale il sostituto procuratore della Repubblica Remo Epifani ha chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta dopo il crac della società «Automarket srl» - già «D’Addario Auto s.r.l» - che il tribunale ionico aveva dichiarato fallita a ottobre 2014. Oltre D’Addario, sono altre 12 le persone che rischiano di finire a processo. Si tratta di familiari di D’Addario e professionisti che tra il 2008 e il 2014 hanno ricoperto ruoli all’interno dell’impresa: amministratori, membri del Cda, componenti del collegio sindacale, revisori dei conti. Per tutti l’accusa è di aver distratto o occultato attività aziendali in modo da danneggiare i creditori.

