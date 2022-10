San Giorgio Jonico, 15 arresti per droga: coinvolti anche due poliziotti e un ex maresciallo cc

TARANTO - Quindici arresti a San Giorgio Jonico per traffico di droga e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sono coinvolti due agenti della Polizia penitenziaria e un ex maresciallo dei Carabinieri. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Milto De Nozza, ha smantellato il gruppo che faceva capo alla famiglia dei Lucchese sulla base di dichiarazioni rese da un nuovo collaboratore di giustizia. All'alba di oggi l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte dei Carabinieri che hanno materialmente eseguito le indagini.Notizia in aggiornamento