Monteparano, scende in strada con due coltelli da cucina minacciando il suicidio: fermato con il taser

Nella tarda mattinata di oggi, i carabinieri di San Giorgio Jonico (Ta) e di Martina Franca hanno immobilizzato un 60enne di Monteparano (Ta), con l’utilizzo della pistola taser in dotazione alle forze dell’ordine. L'uomo era sceso in strada impugnando due grossi coltelli da cucina: ha prima minacciato di togliersi la vita, puntandoseli al petto ed alla gola e poi ha minacciato gli operanti. È stato necessario ricorrere all’utilizzo del taser in dotazione rendendo l’uomo inoffensivo e riuscendo ad immobilizzarlo.

L'intervento ha consentito ai militari di operare in sicurezza, evitando che il fatto degenerasse.