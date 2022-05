Massafra, scoperto nella gravina il cadavere di una 23enne

MASSAFRAMorire di overdose. No, non è cronaca degli anni ‘80, ma pare che sia proprio accaduto nelle scorse ore, o meglio ieri mattina, quando una ragazza di soli 23 anni, è stata ritrovata esanime in una baracca all’interno della zona più a nord della Gravina San Marco. Accanto al corpo c'era una siringa e si ipotizza che sia morta per overdose. La giovane, a quanto si è appreso, era abituale consumatrice di sostanze stupefacenti.

Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia per chiarire l’esatta causa del decesso. L'esame è stato affidato al medico legale Marcello Chironi. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11, quando il fidanzato convivente ha chiamato i soccorsi. Sul posto, nei vicoli a nord di Corso Italia e precisamente infondo a via Pisanelli, traversa dell’importante arteria viaria del centro urbano, sono giunti prima i Vigili del Fuoco. Poi sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prima solo potuto constatare il decesso della ragazza. Successivamente hanno prestato soccorso alla madre della giovane, che ha avuto un malore, avendo appreso della sorte della figlia.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della Compagnia di Massafra, a cui sono affidate le indagini.

La morte per overdose al momento è l’ipotesi più accreditata. La baracca in cui è stato scoperto il corpo negli anni ha sempre rappresentato un comodo nascondiglio per i tossicodipendenti. Comodo è l’aggettivo giusto, visto che in questo luogo si accede agevolmente dalla strada urbana, percorrendo pochi passi e cosi ci si ritrova in un ambiente poco visibile, in piena Gravina San Marco.