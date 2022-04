TARANTO - Hanno adescato un uomo conosciuto su un sito di incontri per adulti e, dopo aver carpito la sua fiducia, hanno concordato un incontro per poi produrre foto e video dal contenuto compromettente con il preciso intento di ricattarlo per estorcergli soldi minacciando di diffondere il tutto in rete. I carabinieri di Taranto hanno quindi simulato una consegna controllata di denaro da parte della vittima adescato, che ha portato all’individuazione ed all’arresto di quattro tarantini, di cui un minorenne. I militari hanno accertato che durante l’unico incontro avvenuto tra la vittima ed il minore, quest’ultimo lo abbia convinto a travestirsi con indumenti femminili e dopo essersi parzialmente spogliato avrebbe fatto entrare nell’appartamento gli altri tre, che hanno filmato tutto con il cellulare minacciando di diffondere il video in rete. I quattro sono stati arrestati, solo il minore ai domiciliari.