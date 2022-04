TARANTO - Otto denunce per furto di energia elettrica tra il quartiere Paolo Sesto ed il centro città. E in un caso, a finire nei guai, è stato il titolare di una pizzeria di via Nettuno.

La scoperta è stata effettuata dalla polizia in collaborazione con i tecnici specializzati dell’Ente distributore di energia elettrica. Quattro degli otto bypass fraudolenti sono stati scoperti in uno stabile in via Nenni. Altrettanti in via Nettuno. In una pizzeria la polizia ha scoperto, occultato dietro il contatore, un bypass che, di fatto, escludeva il rilevatore del consumo elettrico. Stessa tecnica utilizzata in tre appartamenti dell’edificio sovrastante che si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica.

I proprietari degli appartamenti e il titolare della pizzeria sono stati denunciati in stato di libertà per presunto furto di energia elettrica. Il danno economico complessivo stimato ammonta a circa 90mila euro.

Il commissariato Borgo, congiuntamente alla Asl, ha effettuato un controllo anche in Via Pitagora, in un ristorante cinese. Rilevata la precaria igiene della cucina e degli ambienti di lavoro e la presenza di numerosi alimenti privi della prevista documentazione sulla tracciabilità del prodotto. Sequestrate inoltre quattro grosse buste di plastica contenenti alimenti e preparati di carne e pesce con evidenti segni di muffa per un totale di circa un quintale. Il titolare del ristorante è stato sanzionato per le violazioni riscontrate, mentre gli alimenti sequestrati sono stati distrutti.