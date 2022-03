A Taranto libri in cambio di bottiglie di plastica e lattine: l'idea green

TARANTO - Bottiglie di plastica in cambio di libri usati a Taranto. E’ il progetto di Kyma Ambiente, l'azienda per l’igiene urbana partecipata dal Comune, e l'associazione Plasticaqquà. L’iniziativa prevede che per ogni 10 bottiglie o flaconi in plastica o lattine in alluminio consegnate all’associazione, in cambio si riceve uno dei libri usati, a volte anche nuovi, destinati al macero e che adesso possono essere riutilizzati. Per conferire le bottiglie usate, occorre recarsi alla sede dell’Ecolibreria. Gli operatori di Kyma Ambiente hanno segnalato la grande quantità di libri usati conferiti nei Centri comunali di raccolta e isole ecologiche e la direzione aziendale ha deciso di consegnarli a Plasticaqquà, avendo in cambio bottiglie da riciclare.

«Il riuso - commenta il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli - è la base dell’economia circolare e questo progetto fornisce il suo importante contributo. Per questo il nostro appello è indirizzato a tutti i cittadini per recarsi nei nostri impianti e conferire i propri libri usati, garantendo una seconda vita a questi oggetti preziosi». L'obiettivo di Plasticaqquà, aggiunge il presidente Giuseppe Internò, «è sensibilizzare la gente alle tematiche ambientali e alla corretta raccolta differenziata, trasformare i rifiuti in risorse e diffondere cultura»