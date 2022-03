Taranto, nel cassetto un chilo di cocaina: arrestato

TARANTO - Nel cassetto oltre un chilo di cocaina. Lo hanno scoperto i carabinieri di Taranto nel rione “Tamburi”, dove hanno arrestato un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione domiciliare è stata rinvenuta la cocaina, un chilo e 100 grammi, occultata nel cassetto di un mobile.

Un chilo era contenuto in un panetto rettangolare, sigillato con del nastro adesivo, altri 100 grammi erano contenuti in due confezioni da 50 grammi l’una. Lo stupefacente era allo stato puro, non ancora tagliato. Se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 110mila euro.

La perquisizione domiciliare è stata compiuta con l’ausilio di un'unità antidroga dei carabinieri cinofili di Modugno e personale dello squadrone «Cacciatori» carabinieri Puglia.