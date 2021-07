Criminalità a Taranto, per il sindaco solo «fenomeni isolati»

Taranto - La criminalità a Taranto? «Solo fenomeni isolati». Ne è convinto il sindaco Rinaldo Melucci. «Avevamo necessità di confrontarci con Prefettura e forze dell'ordine, rispetto ad alcuni recenti episodi che hanno allarmato l'opinione pubblica - dice il sindaco - soprattutto per definire una linea d’intervento che garantisse una maggiore percezione di sicurezza. Abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla loro eccezionalità: gli indicatori ci dicono che a Taranto gli episodi di illegalità sono sensibilmente inferiori a quelli di altre grandi città».

Le dichiarazioni arrivano dopo la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che era stata sollecitata proprio dal primo cittadino. Gli ultimi episodi collegabili alla criminalità avvenuti in città sono «fenomeni isolati - aggiunge Melucci - che richiedono in ogni caso l'attenzione congiunta di tutte le istituzioni attive sul territorio, soprattutto forze dell'ordine e polizia locale, che collaboreranno per trovare il giusto equilibrio tra la ripartenza della movida e la richiesta di quiete di residenti e turisti».

Nel corso della riunione si è discusso anche della sparatoria avvenuta nei giorni scorsi nella struttura della Yachting club di San Vito che è culminata nel ferimento di dieci giovani dopo una lite tra pregiudicati.