Taranto, Lavori a Palazzo Amati assegnato l’appalto

Taranto - Assegnato l’appalto per la ristrutturazione di Palazzo Amati. In particolare, sfruttando dei finanziamenti regionali, verrà realizzato un «centro di animazione sociale per la diffusione della legalità e il reinserimento professionale in Città Vecchia», così come recita testualmente il provvedimento dell’Amministrazione comunale. Che, infatti, fa riferimento al «completamento della ristrutturazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Amati», sempre così come si precisa nello stesso atto amministrativo.

Gli uffici hanno inizialmente consultato le aziende in possesso dei requisiti necessari e iscritte nell'elenco delle imprese di fiducia del Comune di Taranto invitando quindici operatori economico secondo il criterio della rotazione degli stessi inviti (così come, peraltro, prescrive la legge e raccomandano diverse disposizioni dell’Anac, l’autorità anticorruzione).

E così la commissione, terminate le sedute di gara e valutate le cinque offerte inviate alla piattaforma telematica, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo composto da «Bardia Walter Srl - Euro Klima Impianti srl di Taranto per l’importo contrattuale di 955mila 444 euro (oltre Iva) per lavori, forniture e oneri della sicurezza (di cui 899mila 760 euro per lavori e forniture e 55mila 683 euro per oneri della sicurezza ). Il tutto, in seguito alla conclusione del lavoro della commissione di gara e soprattutto del ribasso offerto pari al 14,5 per cento sull’importo a base di gara di 1 milione 108mila euro (oltre Iva).

Sempre rimanendo all’interno della Città Vecchia e sempre considerando lo stesso canale finanziario (programma Sisus), nei giorni scorsi, erano già iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ex Convento «San Gaetano». Che, per un decennio almeno, è stato identificato come Cantiere Maggese.

L’intervento, ricompreso nel più ampio piano “Isola Madre” e finanziato con le risorse provenienti dalla “Sisus - strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile -, consentirà con un investimento di circa 250mila euro la creazione di un centro dedicato ad attività di animazione sociale, promozione della legalità e reinserimento socio-professionale. Un luogo di aggregazione nel cuore della Città Vecchia, che sarà terminato entro 6 mesi e sarà una delle prime, concrete opere di rigenerazione realizzate nel centro storico.

In quest’occasione, i lavori (assegnati alla società «Dentico srl» di Bari, per un importo contrattuale di 266mila euro) dureranno per circa sei mesi e, una volta terminati, porteranno alla realizzazione di un Centro dedicato ad attività di animazione sociale, ma anche alla promozione della legalità, al reinserimento socio - professionale.

Il Comune di Taranto, per questo storico immobile così come per Palazzo Amati, farà ricorso alle risorse finanziarie messe a disposizione dal Programma operativo Fesr 2014 - 2020 (azione 12.1) all’interno del Sisus (Strategia integrata di sviluppo urbano).

Per la cronaca, infine, all’interno di Palazzo Amati, già da oltre due anni e mezzo, opera il centro di ricerca sui cetacei e sull’ambiente marino «Ketos».