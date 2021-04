Massafra, gestiva in casa un market della cocaina: arrestato operaio 28enne

MASSAFRA - I carabinieri di Massafra nel corso di alcuni controlli sul fronte antidroga e al termine di una perquisizione domiciliare, hanno arrestato un 28enne del posto, operaio, con piccoli precedenti di polizia.

I militari, certi delle sue attività illecite, lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare e, come sospettavano, hanno rinvenuto 36 dosi di cocaina, un bilancino di precisione perfettamente funzionante più materiale vario per il confezionamento delle dosi, un tirapugni e la somma di 5700 euro circa, suddivisa in banconote di vario taglio e provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente, al dettaglio, avrebbe fruttato ulteriori 1700 euro circa. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dal P, di turno.