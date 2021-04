Taranto, hub vaccinale Covid in Scuola volontari Aeronautica

TARANTO - Lunedì prossimo, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco, sarà attivato nella Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto il quarto hub vaccinale dopo il PalaRicciardi, la sede della Facoltà di Medicina nell’ex Banca d’Italia e la palestra della scuola «Renato Moro».

L’Asl di Taranto sottolinea in una nota che «l'iniziativa, disposta dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa, testimonia, ancora una volta, l’impegno profuso dalle Forze Armate in questo particolare momento storico nel quale, fin dall’inizio della situazione emergenziale, tutte le istituzioni stanno sostenendo uno sforzo corale per il bene del Paese, con l'obiettivo di andare incontro alle necessità primarie della popolazione». Il presidio vaccinale è stato allestito grazie al contributo del "Nato Support and Procurement Agency Southern Operational Centre» e, in base agli accordi definiti con l’Azienda sanitaria locale, permetterà a medici e infermieri militari e civili di somministrare la vaccinazione anti-Covid .

«L'attivazione del centro vaccinale presso la Scuola Volontari dell’AM di Taranto - osserva il direttore generale dell’Asl Stefano Rossi - è la conferma che la collaborazione tra istituzioni è fondamentale. In questo momento di emergenza sanitaria, la sinergia con l’Aeronautica militare offre alla comunità tarantina un elemento di forza per accelerare la campagna vaccinale».