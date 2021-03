Arcelor Mittal, a indotto subentra Gea Power e assume 78 operai

TARANTO - Cambio di appalto per i servizi di pulizia industriale degli impianti dell’Agglomerato all’interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. L’Usb informa che l’azienda che sta subentrando all’Ags, Gea Power, "ha mantenuto i livelli occupazionali confermando i lavoratori a tempo indeterminato, 78 unità, e posto in lista per le prossime assunzioni con diritto di prelazione ulteriori 15». La Gea Power "garantirà - riferisce l’Unione sindacale di base - anche i diritti acquisiti in base agli accordi con la Ags, e quindi: ticket ristorante, indennità di turno, cambio tuta e superminimi. Ringraziamo la Gea Power perché ha accolto le richieste dell’Unione Sindacale di Base, tutelando posti di lavoro e livelli contrattuali».

Domani si terrà il confronto con la Semat, «alla quale - precisa l’Usb - è stato affidato l’appalto per quel che riguarda l'Acciaieria: 63 i lavoratori a tempo indeterminato e 21 a tempo determinato. Auspichiamo che, anche in questo caso, si possa trovare la stessa attenzione e sensibilità riscontrate nella Gea Power, in modo da risolvere tutto nel migliore dei modi»