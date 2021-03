Palagiano, nascondeva 7 chili di droga nella cuccia del cane: arrestato 28enne

PALAGIANO - I carabinieri di Palagiano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione di armi clandestine, un 28enne del luogo con precedenti. I militari, nel corso di un perquisizione domiciliare presso l’officina meccanica del giovane, hanno rinvenuto due repliche di pistole, di cui una in fase di modifica, e proiettili calibro 7.65.

Successivamente, la perquisizione si è estesa anche in casolare di proprietà dell’uomo dove sono stati trovati, occultati all’interno della cuccia di un cane, cinque buste sottovuoto per abiti, contenenti marijuana, per un peso complessivo di sette chilogrammi e un panetto di hashish di 100 grammi.

Tutta la droga è stata pertanto sequestrata mentre il 28enne, su disposizione del Pm di turno, è stato arrestato e accompagnato in carcere.