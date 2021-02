Ilva Taranto, neo ministro Giorgetti fissa per domani incontro con sindacati. E Confindustria scrive a Draghi

TARANTO - Il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per domani, alle 14.30, nella sede di via Veneto a Roma, i sindacati confederali e di categoria, e Federmanager, per una riunione sul tema Ilva, che sarà presieduta dal neo ministro Giancarlo Giorgetti.

All’incontro parteciperanno massimo due delegati per ogni sigla sindacale. La comunicazione è stata inviata a Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Ugl Metalmeccanici, Fim, Fiom, Uilm, Usb, Filctem, Flaei, Uiltec, Fit, Filt, Uiltrasporti e Ugl Chimici, Federmanager, ai commissari straordinari di Ilva in As e al capo di gabinetto del ministero del Lavoro.

CONFINDUSTRIA SCRIVE A DRAGHI - Il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, ha scritto al premier Mario Draghi esprimendo preoccupazione sia in merito alla situazione delle imprese dell’indotto di ArcelorMittal che lamentano ritardi nei pagamenti, sia in relazione ai risvolti giudiziari legati alla sentenza del Tar del Lecce sulla possibile chiusura degli impianti dell’area a caldo e alla richiesta di confisca avanzata dalla procura nel processo "Ambiente Svenduto". Scenari che, secondo Marinaro, «non possono indurre ad alcuna sottovalutazione delle possibili conseguenze per la fabbrica e per il territorio».

Confindustria Taranto riconosce a Draghi «indiscussa capacità di essere collettore di varie istanze», che ha «prodotto un’inedita convergenza fra forze politiche diverse per il bene comune».

«Le chiediamo - afferma Marinaro - di mettere in atto per Taranto la stessa strategia, coinvolgendo le autorità locali del Comune, della Provincia e della Regione, affinché si giunga ad un percorso condiviso e lo si rispetti seriamente fino a compimento». Il rischio incombente, conclude Marinaro, «è quello di una distruzione ambientale ed economica, che porterà, inevitabilmente, ad una pericolosa situazione di forte tensione sociale».