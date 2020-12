Taranto, rientra oggi nave Martinengo: conclusa operazione in Guinea

TARANTO - Rientrata oggi a Taranto nave Martinengo. Partita il 1 settembre scorso e dopo oltre 111 giorni di attività operativa, la fregata ha lasciato le turbolenti acque del Golfo di Guinea, dove ha operato sin dal mese di settembre. Una breve sosta logistica in Spagna, presso la Base Navale di Rota, dove la Fregata italiana è stata interessata dalla visita dell’ambasciatore italiano di Spagna e Andorra, Riccardo Guariglia, e l’Unità ha ripreso la navigazione verso la propria base di Taranto.

«L'attività di Nave Martinengo - si legge in una nota - è stata un chiaro esempio dell’impegno della Marina Militare Italiana per la sicurezza e tutela degli interessi nazionali nei teatri internazionali più complessi, come è oggi il Golfo di Guinea, l’area al mondo oggi maggiormente affetta da fenomeni di pirateria».