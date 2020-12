Taranto, trasporto urbano: da domani screening Covid per dipendenti Amat

TARANTO - Inizia domani la campagna di screening per i dipendenti di Amat-Kyma Mobilità, l’'azienda partecipata per la mobilità urbana di Taranto, che hanno aderito, su base volontaria, all’iniziativa organizzata dal Comitato Covid aziendale. Sarà il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto ad effettuare per tre giorni, nella sala medica aziendale, i test rapidi sierologici per la ricerca di infezioni da Sars-CoV-2.

I risultati, soggetti a particolari misure di tutela della riservatezza, saranno resi noti, oltre che al diretto interessato, esclusivamente all’Asl e al medico curante. In caso di positività, il dipendente si sottoporrà a tampone molecolare.

«Anche con questa iniziativa - sottolinea la presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira - intendiamo tutelare la salute del nostro personale che rappresenta il più importante patrimonio della azienda. Ringrazio tutti i dipendenti per lo straordinario spirito di appartenenza che stanno dimostrando anche durante questa pandemia, soprattutto quelli più esposti al contatto con il pubblico».