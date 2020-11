Arcelor Mittal, partono test sierologici per i dipendenti di Taranto

TARANTO - Parte lunedì 30 novembre, in locali attrezzati dello stabilimento siderurgico di Taranto, un percorso di screening Covid-19 destinato ai dipendenti. I test sierologici, che saranno completamente gratuiti, verranno effettuati tre giorni a settimana, per l’intera durata della giornata lavorativa, e in base all’adesione volontaria dei dipendenti, previa formalizzazione dell’informativa e del consenso. Nel caso in cui emerga la positività di un lavoratore verrà offerta ai dipendenti con cui è entrato in contatto stretto, la possibilità di effettuare, con oneri a carico di ArcelorMittal Italia, il test rapido nasofaringeo presso un laboratorio convenzionato. L’azienda ha condiviso l’iniziativa con il Dipartimento Prevenzione della Asl di Taranto e ha informato i sindacati.