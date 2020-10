Monteparano, il sindaco è positivo al Covid: «Giovani, state attenti»

Con un post su Facebook, il sindaco di Monteparano (Taranto) Giuseppe Grassi ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19. «Sono in isolamento già da sabato - scrive il primo cittadino, eletto nel giugno 2016 - così come il resto della mia famiglia e provvederò a comunicare al Dipartimento di Prevenzione l’elenco delle persone con le quali negli ultimi giorni ho avuto dei contatti più stretti, i quali saranno contattati dal medesimo servizio per i conseguenti accertamenti. Continuerò a lavorare per la mia comunità anche dalla mia abitazione facendo sempre il massimo sforzo possibile anche perché allo stato le condizioni fisiche me lo consentono». Il sindaco esorta i cittadini a «usare prudenza e ad adottare non solo le note misure di prevenzione, ma anche il buon senso necessario per uscire da questa situazione. Mi rivolgo soprattutto ai giovani: non sottovalutate il problema, utilizzate sempre la mascherina ed evitate gli assembramenti».

